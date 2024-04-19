"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 32,95 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 32,95 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,5%, стоп-приказ: 22,63 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что в 2024 году АФК намерена возобновить IPO непубличных активов. В планах компании в следующем году вывести на биржу гостиничную сеть Cosmos Hotel Group. Также АФК планирует привлечь инвесторов в "Медси", "Степь" и "Биннофарм".

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 22,63 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,96", - указывают в "Финаме".

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