Прогнозная цена акций Северстали на горизонте года - 2049 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций "Северстали" на горизонте двенадцати месяцев составляет 2049 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Бизнес компании характеризуется высокой маржинальностью, а сама "Северсталь" имеет на балансе большой объем денежных средств, которые может распределять между акционерами из-за сдержанных капитальных расходов. Учитывая высокую загрузку мощностей и фокус на внутренний рынок, ключевой момент в инвесткейсе компании - дивиденды. Эмитент - первая компания среди сталелитейщиков, которая объявила о выплате дивидендов за 2023 год (191,5 рубля на акцию). Также ждем возобновления квартальных выплат: по итогам I квартала возможны еще 55 рублей", - указывают эксперты в стратегии банка.

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