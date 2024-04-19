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19 апреля 2024 года 15:39
ПСБ повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 342 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка до 342 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в стратегии аналитиков банка. "Эмитент подтвердил наши ожидания, получив за 2023 год 1,5 трлн руб. чистой прибыли по МСФО. Ждем дивиденды по итогам года в размере 33,4 руб. на акцию, ВОСА назначено на 21 июня. Судя по отчетности по РСБУ за первые месяцы 2024 года, рост кредитования замедляется из-за высоких ставок и сокращения льготной ипотеки, но меньше, чем мы ожидали, что позволяет Сбербанку "генерить" хорошую чистую прибыль. Развитая экосистема и клиентская база способны смягчить влияние жесткой политики ЦБ РФ, - пишут эксперты в материале. - Сохраняем прогноз по чистой прибыли Сбербанка на текущий год на уровне 1,4-1,5 трлн руб. и рассчитываем на увеличение доходов в II полугодии по мере снижения ключевой ставки. Ждем ускорения темпов долгосрочного роста". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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