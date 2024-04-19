S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4940-5020п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4940-5020 пунктов в пятницу, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

"В связи с возобновившейся эскалацией конфликта на Ближнем Востоке прогнозируем повышенную волатильность в ходе предстоящих торгов. Публикаций значимой макростатистики на пятницу не запланировано. Перед выходными инвесторы будут действовать осторожно. "Медвежья" реакция на отчет Netflix Inc. не способствует улучшению сантимента. Баланс рисков негативный, на этом фоне бенефициарами могут стать защитные сектора, акции оборонного сектора и золото. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 4940-5020 пунктов", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.