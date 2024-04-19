Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют шансы на рост на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют предпосылки для развития повышения на следующей неделе с ближайшими сопротивлениями 3500 и 1180 пунктов соответственно, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Инвесторы будут ждать корпоративных драйверов, одним из которых остаются дивидендные истории. Также российские компании начинают публикацию результатов за первый квартал 2024 год, - отмечает эксперт в комментарии. - 25 апреля после проведения IPO запланировано начало торгов акциями МТС банка на Московской бирже: данное событие может увеличить интерес к бумагам (в том числе "МТС"). На макроэкономическом "фронте" выйдут данные по промышленному производству, ВВП, розничным продажам и уровню безработицы России за март".

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