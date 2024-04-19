"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), дивидендная доходность бумаг по итогам 2023 года может составить 10-11%, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за 1К24. Производство стали за квартал упало на 5%, продажи металлопродукции - на 6% кв/кв (1% г/г) из-за проведения ремонтных работ, объявленных ранее. Во 2К24 компания ожидает восстановления операционных показателей на фоне окончания ремонтных работ и сезонного оживления спроса. Акции торгуются с Р/Е 5,7х, с дисконтом 15% против средних уровней", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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