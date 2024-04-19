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19 апреля 2024 года 11:49
Риторика ЦБР может смягчиться, ставка и сигнал не изменятся по итогам заседания в апреле - "Финам"
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 26 апреля 2024 года, но может при этом несколько смягчить риторику на фоне дальнейшего замедления инфляции в марте, продолжающегося снижения инфляционных ожиданий населения и увеличения внешнеторгового профицита, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Возможно, будет дан сигнал, подтверждающий, что при развитии ситуации по базовому сценарию условия для снижения ключевой ставки могут сложиться во 2П24. Однако направленный сигнал на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в ближайшей перспективе ("ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях") пока представляется маловероятным. Более того, нельзя исключить и сигналы регулятора, что достигнутой жесткости ДКП может быть недостаточно для снижения инфляции к цели до конца текущего года", - пишет эксперт в материале инвесткомпании. "На предстоящем заседании ЦБ обновит макропрогнозы. Вероятно, будет повышен прогноз роста ВВП на 2024 год (сейчас 1-2%), может быть несколько повышен прогноз роста розничного кредитования и профицита счета текущих операций. Прогноз инфляции на конец года 4-4,5% представляется трудновыполнимым, но для регулятора он пока остается целью. Интрига состоит в том, будет ли сохранен или несколько повышен текущий прогноз средней ключевой ставки на текущий год (13,5-15,5%), который, по нашим оценкам, предполагает широкий диапазон ключевой ставки в 10-15% на конец года. В апрельском консенсусе макроопроса Банка России прогноз средней ключевой ставки на этот год повышен с 14,5% до 14,9%, смещена вверх прогнозная траектория ставки и на 2025-26 гг., - указывает Беленькая. - Мы полагаем, что с учетом замедляющейся инфляции, снижающихся инфляционных ожиданий населения и тенденции к замедлению роста кредитования и импорта ЦБ вполне достаточно жесткости текущего прогноза, однако в случае существенного пересмотра вверх прогноза роста внутреннего спроса регулятор может решить, что для возвращения инфляции к цели до конца года может потребоваться более длительное сохранение высокой ключевой ставки. Наш базовый прогноз предполагает, что с наибольшей вероятностью снижение ключевой ставки начнется в июле, с меньшей вероятностью в сентябре, со снижением до 12-14% до конца года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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