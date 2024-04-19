Акции ТМК - хорошая ставка на дивиденды в 2024г - инвестбанк "Синара"

Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) остаются хорошей дивидендной ставкой в текущем году, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

"Объявленные советом директоров эмитента рекомендованные дивиденды за 2П23 в размере 9,51 рубля на акцию почти совпали с нашими ожиданиями (10 рублей) и предполагают выплату 90% чистой прибыли по МСФО за 2П23. Можно только приветствовать решение "ТМК" выплатить повышенные дивиденды (ранее выплаты составляли 50% от чистой прибыли), что должно позитивно сказаться на инвестиционной привлекательности ее акций. С учетом выплаты за 1П23 в размере 13,45 руб. на акцию суммарно дивиденды за 2023 год составят около 23 руб., что дает дивидендную доходность в 10%. Мы по-прежнему считаем привлекательными акции "ТМК", которые остаются хорошей дивидендной ставкой в текущем году", - пишет эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.