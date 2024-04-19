Возможно развитие тенденции к укреплению рубля на следующей неделе - ПСБ

Возможно развитие тенденции к укреплению рубля на следующей неделе с переходом курса пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 91-95 руб./$1, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Учитывая сезонность, позитивную для рынка нефти, при фундаментальных и геополитических предпосылках возврата котировок марки Brent в диапазон $90-100 за баррель (причем скорее в его верхнюю часть), а также приближение налоговых выплат (2 мая), способствующих повышению активности продаж экспортной выручки, значимых поводов у спекулятивных инвесторов играть "против" рубля перед майскими праздниками я не вижу, - пишет эксперт. -Учитывая фактор пятницы, скорее американская валюта будет проторговывать текущие уровни. Целевым на день видится диапазон 93,4-94 руб./$1. Развитие тенденции к укреплению рубля рассчитываем увидеть на следующей неделе, ожидая откат курса доллара в нижнюю часть нашего целевого диапазона 91-95 руб./$1".

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