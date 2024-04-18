"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Wendy''s с целью $20,45

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Wendy''s Co. с целью $20,45 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: $18,17, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики относят к факторам роста рентабельность собственного капитала 52,72% компании, существенно превышающую ключевую ставку, и позитивную динамику EPS Q/Q +16.73%.

"С технической точки зрения котировки акций консолидируются на уровне сопротивления максимума марта 2024 года ($19,14). Пробой этого уровня даст сигналы к потенциальному формированию восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $18,17 риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск 1,68", - указывают в "Финаме".

The Wendy''s Company - американская сеть ресторанов быстрого питания, cеть включает более 700 тысяч ресторанов, большинство которых открыты по франшизе. Большая часть заведений расположена в Северной Америке. Wendy''s является основным конкурентом сетей Burger King, Subway и McDonald''s.

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