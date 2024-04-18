Курс пары рубль/доллар во 2П24 будет находиться в диапазоне 94-98 руб./$1 - ПСБ

Курс пары рубль/доллар во 2П24 будет находиться в диапазоне 94-98 руб./$1, говорится в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на второе полугодие текущего года.

"Курс доллара в I квартале оставался стабильным, несмотря на усиление давления на внешний сектор. Фактический курсовой тренд соответствует нашему прогнозу конца 2023 года - в феврале-марте доллар закрепился в диапазоне 90-93 руб./$1. Мы не меняем прогноз курса на оставшуюся часть 2024 года. Полагаем, что курс доллара в II полугодии будет находиться в диапазоне 94-98 руб./$1 на фоне сохранения оттока капитала и повышенной инфляции. Меры валютного контроля и профицит текущего счета позволяют рассчитывать на сохранение курсовой стабильности на валютном рынке", - пишут эксперты.

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