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18 апреля 2024 года 14:03
Цена золота может вновь вырасти до $2400/унц. - "Финам"
Котировки золота могут вновь подняться к уровню $2400 за тройскую унцию в ближайшее время, сообщается в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Отсутствие новостей на внешнем геополитическом контуре, конечно, не добавляет оптимизма для, однако цена на золото пока достаточно устойчива. В среду началась небольшая коррекция индекса доллара, который в настоящее время находится на отметке 105,5 пунктов. Вместе с тем корреляция между индексом и ценой на золото не настолько высока. Технически изменения пока минимальны. Проторговка продолжается, а цена может в ближайшее время вновь сходить на $2400 за тройскую унцию", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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