Цена золота может вновь вырасти до $2400/унц. - "Финам"

Котировки золота могут вновь подняться к уровню $2400 за тройскую унцию в ближайшее время, сообщается в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко.

"Отсутствие новостей на внешнем геополитическом контуре, конечно, не добавляет оптимизма для, однако цена на золото пока достаточно устойчива. В среду началась небольшая коррекция индекса доллара, который в настоящее время находится на отметке 105,5 пунктов. Вместе с тем корреляция между индексом и ценой на золото не настолько высока. Технически изменения пока минимальны. Проторговка продолжается, а цена может в ближайшее время вновь сходить на $2400 за тройскую унцию", - указывает эксперт.

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