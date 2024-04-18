"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 71,7 рубля за штуку на фоне опубликованных операционных результатов эмитента за первый квартал текущего года и прогнозов менеджмента на второй квартал, сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

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