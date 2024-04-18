"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают бумаги ФосАгро

"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг "ФосАгро", сообщается в материале аналитиков.

Лидер на рынке фосфорных удобрений и сырья опубликовал сильные производственные результаты за первый квартал текущего года. Выпуск агрохимической продукции достиг рекордного уровня за всю историю компании. Также "ФосАгро" подтвердила план по капитальным затратам на текущий год в размере 73 млрд рублей, - отмечают эксперты. - Эмитент пока не опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Скорее всего, они будут представлены до конца апреля. Считаем, что экспортные пошлины и высокие капитальные затраты оказали заметное давление на прибыль и свободный денежный поток. На этом фоне итоговые дивиденды за прошедший год могут оказаться низкими".

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