"Финам" повысил рейтинг акций UnitedHealth до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций акций UnitedHealth Group с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью $561,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,7% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Крупнейший по выручке медицинский страховщик США из года в год показывает стабильный рост финансовых показателей, даже в условиях инфляционного давления эта тенденция сохраняется. Такие явления, как старение американского населения и подъем заболеваемости хроническими недугами после пандемии COVID-19, способствуют росту бизнеса UnitedHealth, и данная тенденция будет неуклонно расти. При этом акции компании ранее совершили просадку на растущем рынке и выглядят заметно недооцененными", - указывает эксперт.

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