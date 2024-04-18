"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ММК

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на фоне низкой оценки по мультипликаторам, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 72 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Металлургическая компания опубликовала производственные результаты за первый квартал 2024 года. Снижение производства в первом квартале текущего года было ожидаемым с учетом ранее объявленных планов по проведению ремонтных работ. Во втором квартале эмитент ожидает восстановления объема продаж, в первую очередь премиальной продукции, на фоне окончания ремонта в прокатном переделе и позитивной динамики металлопотребления. Считаем, что совет директоров "ММК" может дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год в конце апреля-начале мая. По нашим оценкам, размер выплаты может составить около 3,4 рубля на акцию (доходность к текущей цене - 6%)", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.