"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", алмазно-бриллиантовый рынок остается в кризисном состоянии, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"De Beers снизила продажи алмазов в третьем цикле на 18% г/г. Также вышла статистика с импортом алмазов в Индию (более 90% мировой огранки) с падением чистого импорта 16% г/г в марте. Большинство покупателей алмазов по-прежнему с осторожностью подходят к закупкам в условиях нестабильной экономической ситуации и медленных темпов роста в Китае. Тем не менее в третьем цикле наблюдался дальнейший рост продаж алмазного сырья (по сравнению со вторым циклом) в преддверии сезонного снижения спроса на алмазы (II квартал), указал СЕО De Beers Эл Кук", - отмечают эксперты.

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