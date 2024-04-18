Текущая коррекция подходит для долгосрочных покупок акций Астры - ПСБ

Текущую коррекцию котировок акций "Группы Астра" можно использовать для покупки бумаг на долгосрочную перспективу, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 670 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент установил финальный ценовой ориентир стоимости одной акции в рамках SPO в 555 рублей. Объем сделки установлен на уровне 10% капитала (21 млн акций). Ожидаем в четверг дальнейшей коррекции цены бумаг "Астры" несмотря на то, что размытия долей акционеров SPO не несет. Но глобально сохраняем положительный взгляд на компанию на фоне хороших финансовых результатов за 2023 год и дальнейших перспектив за счет развития собственных рентабельных продуктов и экосистемы, а также точечных M&A сделок, планируется на 2024-2025 гг. увеличение чистой прибыли в три раза (до 10-11 млрд руб.), долговая нагрузка практически нулевая", - отмечают эксперты в комментарии.

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