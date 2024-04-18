Коррекция котировок нефти может получить продолжение - "Велес Капитал"

Нисходящая коррекция котировок нефти может получить продолжение в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки нефти марок Brent и WTI в среду опустились ниже краткосрочных поддержек на уровнях $88,9 и $84 соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на риски развития нисходящей коррекции в район $84 и $80 соответственно (нижние полосы Боллинджера). На рынке проходит фиксация прибыли на фоне стабильных поставок нефти на Ближнем Востоке, хотя Израиль, судя по заявлениям властей, намерен ответить на недавнюю атаку Ирана. Отчет Минэнерго США при этом показал рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,73 млн баррелей (ожидалось +1,6 млн баррелей)", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.