"Мои Инвестиции" сохраняют среднесрочную позитивную оценку акций ММК

"Мои Инвестиции" сохраняют среднесрочную позитивную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушаков, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

Эксперты отмечают, что при текущих ценах и курсе рубля бумаги эмитента торгуются с мультипликатором 12М EV/EBITDA 2,1x (на 25% ниже исторических уровней) против 4,5х у "Северстали" и 4,1х у "НЛМК".

"По итогам 1К24 "ММК" снизил производство стали на 5% кв/кв (минус 3% г/г), в то время как общие продажи металлопродукции сезонно сократились на 6% кв/кв (минус 1% г/г) на фоне продолжающейся ремонтной программы компании. На наш взгляд, устойчивая динамика продаж по сравнению с прошлым годом говорит о стабильно высоком внутреннем спросе. Во 2К24 компания ожидает восстановления объемов продаж (в первую очередь в премиальном сегменте) ввиду окончания ремонтов в прокатном переделе, а также сезонного оживления строительной активности в России", - указывают аналитики.

"В отличие от конкурентов ("НЛМК" и "Северстали"), которые уже рекомендовали дивиденды за 2023 год, компания пока продолжает дивидендную передышку. Тем не менее мы продолжаем ожидать объявления дивидендов за 2023 год. При выплате 100% FCF-доходность может составить 5%", - отмечают эксперты телеграм-канала.

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