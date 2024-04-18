Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3430-3470п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3430-3470 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Обороты торгов, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что коррекция будет небольшой. Вернуться к росту рынок может уже на следующей неделе. В фокусе внимания инвесторов рекомендация Сбербанка по дивидендам (наблюдательный совет банка должен определиться с ними до конца апреля). Из прочих бумаг предпочтение отдаем акциям "НЛМК" и "Самолета", - указывает аналитик в комментарии.

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