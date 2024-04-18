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18 апреля 2024 года 09:42
Фундаментальные драйверы для роста индекса Мосбиржи по-прежнему актуальны - БКС Экспресс
Фундаментальные драйверы для роста индекса Мосбиржи по-прежнему актуальны, после окончания текущей коррекции целью окажутся уровни выше 3600 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер, Обозначенный на апрель ориентир роста в области 3470 пунктов по индексу Мосбиржи благополучно отработан, а накопленная перекупленность бумаг и важное сопротивление позволили приступить к планомерной коррекции. Слишком глубоко индекс ждать не стоит: тренд вверх, безусловно, восходящий, а фундаментальные драйверы курса по-прежнему актуальны, - отмечает аналитик. - Относительно низкие обороты торгов (менее 78 млрд руб.) отражают спокойствие и неагрессивный характер выхода из бумаг - пока лишь просто фиксация активными трейдерами прибыльных длинных позиций и попытка сыграть на понижение спекулятивными участниками". Высокие дивидендные ожидания, причем реализуемые; массовый выход корпораций на публичные торги; редомициляция, снижающая юридические риски; вероятность выхода ключевой ставки ЦБ на плато и смягчения денежно-кредитной политики во II полугодии - все поддерживает позитивный биржевой сантимент, указывает Зельцер. А дефицит инвестиционных альтернатив при повышенной ликвидности системы попросту выталкивает рынок акций вверх, констатирует он. "Когда закончится текущая коррекция, индекс возьмет курс на следующую цель - выше 3600 пунктов. Сюда указывают и фундаментальная оценка компонентов индекса Мосбиржи, и техническая формация на величину +300 пунктов от пробоя боковика 3000-3300 пунктов. Остается дождаться снижения перекупленности, достижения поддержек и паттернов на перезаход в рынок под перспективу очередных максимумов", - прогнозирует эксперт БКС Экспресс. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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