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17 апреля 2024 года 18:43
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций Positive Technologies до 2900 руб
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций Positive Technologies до 2900 руб. за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы и рыночный потенциал Positive Technologies, - отмечает эксперт. - Компания стремительно растет, а также развивает и внедряет новые продукты, которые должны поддержать рост. Более того, в планах компании есть международная экспансия бизнеса и амбициозные цели по отгрузкам на 2024-2025 годы. К тому же размер максимального потенциального размытия доли действующих акционеров из-за допэмиссии оказался ниже первоначального плана компании". Учитывая все эти факторы, аналитики "Тинькофф Инвестиций" повышают таргет для бумаг Positive Technologies до 2900 руб./акцию. По их оценке, сейчас бумаги компании торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDAС, который учитывает прогноз EBITDAС на 2024 год, на уровне 12,5х. Такой уровень мультипликатора оценивается экспертами как довольно высокий. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-POSITIVE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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