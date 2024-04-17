Банк России сохранит ставку на уровне 16% на заседании 26 апреля - SberCIB

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 26 апреля, полагает старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Банк России на своем заседании 26 апреля сохранит ставку на уровне 16%, а также повторит, что требуется продолжительный период поддержания высоких ставок, - пишет эксперт. - Кроме того, он повысит свои прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 0,5-1 пп. Это связано с тем, что у ЦБ пока есть сомнения относительно устойчивости наметившегося в конце прошлого года тренда на замедление инфляции".

Аналитик указывает, что базовая инфляция при пересчете на год находится выше цели ЦБ в 4%, потребительский спрос и кредитование растут быстрее ожиданий регулятора. "В то же время на рынке труда продолжает усиливаться конкуренция из-за дефицита работников, что ограничивает производственные возможности экономики, - отмечает аналитик. - В этих условиях требуется больше времени для того, чтобы результаты жесткой денежно-кредитной политики проявились более отчетливо. Усилить эти эффекты должно ожидаемое в середине года ужесточение условий льготной ипотеки, поэтому мы по-прежнему считаем, что у регулятора появится возможность снизить ключевую ставку до 13% к концу года".

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