"Велес Капитал" понизил до "держать" рекомендацию для акций Полюса

"Велес Капитал" понизил с "покупать" до "держать" рекомендацию для акций "Полюса", сохранив целевую цену на уровне 14163 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"Полюс" продал россыпной бизнес, сумма сделки не раскрывается. Согласно нашей оценке, совокупная стоимость россыпей может составить $320-450 млн, а денежные средства, которые получит "Полюс", не должны превысить 10% форвардной EBITDA компании за 2024 год, - пишет эксперт. - На наш взгляд, продажа россыпного бизнеса позитивна для "Полюса", так как в результате компания вывела из своего контура низкорентабельный актив, плохо вписывающийся в высококлассный портфель месторождений. Мы сохраняем целевую цену для бумаг "Полюса" на уровне 14163 руб., однако меняем рекомендацию с "покупать" на "держать" в связи со значительным ростом котировок в последние недели".

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