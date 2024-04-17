"Велес Капитал" понизил целевую цену бумаг Polymetal до 334 руб. за расписку, что соответствует рекомендации "держать", отмечается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"Polymetal за последние 12 месяцев продемонстрировал разнонаправленную динамику с ключевыми индексами, оказавшись самым дешевым российским золотодобытчиком с форвардным EV/EBITDA 2024П 2,7х, - указывает эксперт. - В 2024-2025 годах мы ожидаем распродажу избыточных запасов компании, что, согласно нашей оценке, приведет к высвобождению около $60 млн оборотного капитала. Также Polymetal планирует реализацию мультиметаллической стратегии, предусматривающей диверсификацию в другие цветные металлы с целью возврата утраченного статуса крупной горно-металлургической компании и возобновления листинга на западных площадках".

Тем не менее, аналитик полагает, что котировки Polymetal продолжат оставаться под давлением, несмотря на рост мировых цен на золото, высокий ожидаемый FCF и амбициозные планы по развитию.

"С учетом потенциальных M&A в рамках стратегии и масштабной инвестиционной программы сроки и объемы акционерной отдачи остаются неопределенными, - пишет Данилов. - Мы отмечаем, что получение дивидендов акционерам MOEX невозможно из-за санкций против НРД, а для полного восстановления акционерных прав необходим обмен на бумаги AIX. Также сохраняется риск делистинга с Московской биржи в рамках политики по уходу из российской юрисдикции. Мы считаем, что с учетом всех вышеописанных рисков компания на данный момент оценена справедливо".

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