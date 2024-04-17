"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Incyte с целью $69,4

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Incyte Corp. с целью $69,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 29,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Американская биофармацевтическая компания Incyte не относится к числу гигантов отрасли, но для своих размеров имеет весьма впечатляющую линейку как одобренных препаратов, так и экспериментальных, - пишет аналитик Зарина Саидова. - В ближайшие несколько лет компания способна выпустить на рынок до десятка новых препаратов, и ее специализация на онкоиммунологии является несомненным фактором привлекательности с точки зрения инвестора. Эмитент торгуется с крупным дисконтом, в ближайшие месяцы для него может начаться белая полоса".

Incyte - биофармацевтическая компания, занимающаяся поиском, разработкой и коммерциализацией препаратов в области гематологии, онкологии, а также для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

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