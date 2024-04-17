Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5020-5090п в среду - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5020-5090 пунктов на торгах в среду при повышенной волатильности, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Американский фондовый рынок в ходе предстоящей сессии продолжит демонстрировать смешанную динамику, - прогнозирует эксперт. - Комментарии Джерома Пауэлла во многом совпали с мнением многих участников рынка относительно перспектив смягчения политики ФРС: оно не начнется, пока инфляция не проявит устойчивые признаки ослабления, для чего требуется несколько месяцев благоприятных данных. Большинство инвесторов полагают, что регулятор приступит к смягчению монетарных условий только в сентябре, поэтому до конца года снизит ставку лишь дважды, а не трижды, как прогнозировалось ранее. Индекс S&P 500 на этой неделе может протестировать отметку 5000 пунктов, но ее пробоя, вероятнее всего, не произойдет. Волатильность будет оставаться на повышенном уровне в ближайшие несколько торговых сессий. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5020-5090 пунктов".

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