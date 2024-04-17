Ожидаемый рост цен на металлы поддержит акции Норникеля - "Велес Капитал"

Ожидаемый рост цен на металлы в случае благоприятных сигналов из экономики Китая может поддержать акции "Норникеля", полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рост цен на палладий и никель стал одним из основных факторов повышения котировок "Норникеля" с конца февраля, - пишет эксперт. - Мешать покупкам в акциях ближайшее время может негативный эмоциональный эффект новых санкций, которые по нашим оценкам, однако, скорее всего окажут минимальное влияние на деятельность "Норникеля", доля выручки которого в азиатском регионе в 2023 году составила 51%".

Тем не менее, фундаментальный взгляд аналитика инвесткомпании на "Норникель" после публикации слабых финансовых результатов за 2-е полугодие 2023 года на данный момент осторожный, к чему добавляется неопределенность в вопросе выплаты финальных годовых дивидендов. Дальнейшего роста цен на металлы при этом, по мнению Кожуховой, стоит ждать в случае благоприятных сигналов из экономики Китая.

"С технической точки зрения акции "Норникеля" после проведения сплита вышли из среднесрочного нисходящего тренда, в рамках которого обновили минимумы с 2023 года, и теперь пытаются закрыть декабрьский дивидендный гэп, для чего необходимо подняться к 169,20 руб., - пишет стратег "Велес Капитала". - При стабилизации выше сопротивления 165 руб. акции могут развить повышение как минимум к 169,20 руб. с перспективой возвращения к пику 2023 года на уровне 183,36 руб. в случае дальнейшего восстановления цен на палладий и никель, на долю которых приходится около 39% и 21% выручки компании".

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