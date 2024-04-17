"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Goldman Sachs с целью $430

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Goldman Sachs Group с целью $430 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,4%, стоп-приказ: $382, говорится в комментарии инвестиционной компании.

15 апреля компания выпустила отчетность, показав выручку на 9,84% выше ожиданий, а чистую прибыль - на 32,7% выше ожиданий, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, цена пробила уровень сопротивления и откатилась к нему в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $382 риск на портфель составит 0,37%", - указывают в "Финаме".

Goldman Sachs Group - банк в США и один из крупнейших инвестиционных банков в мире, являющийся финансовым конгломератом, занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и оказывает другие финансовые услуги.

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