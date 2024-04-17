Котировки акций Магнита сохраняют потенциал роста - ПСБ

Котировки акций "Магнита" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 9300 рублей за штуку, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"К концу текущего года компания намерена увеличить количество магазинов в формате "жесткого" дискаунтера (под брендом В1) до не менее 300 штук. Сейчас их 70, большая часть работает в Москве и Московской области. В течение года магазины будут открываться в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и прилегающих областях, а также в Воронежской области. Продолжится наращивание точек и в московском регионе. Магнит запустил формат "жестких" дискаунтеров в феврале 2023 года, при этом компания развивает еще формат "мягкого" дискаунтера. Ставка на два формата - отличное решение, которое позволит охватить как можно больше покупательского спроса", - отмечает эксперт.

"В конце марта "Магнит" представил отчет по РСБУ за 2023 год, который является базой для выплаты дивидендов. При этом рынок также ждет отчет по МСФО. Ориентируемся на выплату 100% чистой прибыли, то есть 965 рублей на акцию, доходность - 11,8%. Рекомендация по дивидендам может быть дана в апреле-мае. Верим в "Магнит", рассчитываем на хороший дивиденд и сохраняем его акции в нашем тактическом портфеле", - указывает Крылова в обзоре.

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