.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки акций Магнита сохраняют потенциал роста - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 апреля 2024 года 13:27
Котировки акций Магнита сохраняют потенциал роста - ПСБ
Котировки акций "Магнита" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 9300 рублей за штуку, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "К концу текущего года компания намерена увеличить количество магазинов в формате "жесткого" дискаунтера (под брендом В1) до не менее 300 штук. Сейчас их 70, большая часть работает в Москве и Московской области. В течение года магазины будут открываться в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и прилегающих областях, а также в Воронежской области. Продолжится наращивание точек и в московском регионе. Магнит запустил формат "жестких" дискаунтеров в феврале 2023 года, при этом компания развивает еще формат "мягкого" дискаунтера. Ставка на два формата - отличное решение, которое позволит охватить как можно больше покупательского спроса", - отмечает эксперт. "В конце марта "Магнит" представил отчет по РСБУ за 2023 год, который является базой для выплаты дивидендов. При этом рынок также ждет отчет по МСФО. Ориентируемся на выплату 100% чистой прибыли, то есть 965 рублей на акцию, доходность - 11,8%. Рекомендация по дивидендам может быть дана в апреле-мае. Верим в "Магнит", рассчитываем на хороший дивиденд и сохраняем его акции в нашем тактическом портфеле", - указывает Крылова в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
17 апреля 2024 года 19:01
Freedom Finance Global сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций United Airlines Holdings, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова. "Мы позитивно оцениваем отчетность United Airlines за прошедший квартал и рассчитываем, что фокусировка бизнеса на... читать дальше
.17 апреля 2024 года 18:43
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций Positive Technologies до 2900 руб. за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы и рыночный потенциал Positive Technologies, -... читать дальше
.17 апреля 2024 года 18:08
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 26 апреля, полагает старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Банк России на своем заседании 26 апреля сохранит ставку на уровне 16%, а также повторит, что требуется продолжительный период поддержания высоких... читать дальше
.17 апреля 2024 года 17:37
"Велес Капитал" понизил с "покупать" до "держать" рекомендацию для акций "Полюса", сохранив целевую цену на уровне 14163 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "Полюс" продал россыпной бизнес, сумма сделки не раскрывается. Согласно нашей оценке, совокупная стоимость... читать дальше
.17 апреля 2024 года 17:11
"Велес Капитал" понизил целевую цену бумаг Polymetal до 334 руб. за расписку, что соответствует рекомендации "держать", отмечается в комментарии аналитика Василия Данилова. "Polymetal за последние 12 месяцев продемонстрировал разнонаправленную динамику с ключевыми индексами, оказавшись самым... читать дальше
.17 апреля 2024 года 16:42
Потенциал роста котировок бумаг MD Medical Group составляет 24% с текущих уровней, сообщается в комментарии SberCIB Investment Research. "MD Medical Group получила согласие регулятора Кипра на работу за пределами республики и начала регистрацию в России. Процесс "переезда" MD Medical может занять... читать дальше
.17 апреля 2024 года 16:10
Вероятно первое понижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в июле 2024 года, считают аналитики Росбанка. "Сильная динамика экономических показателей в январе-феврале 2024 года вкупе с комментариями аналитиков Банка России указывает на вероятное усиление консерватизма в риторике регулятора по... читать дальше
.17 апреля 2024 года 15:39
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Incyte Corp. с целью $69,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 29,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Американская биофармацевтическая компания Incyte не относится к числу гигантов... читать дальше
.17 апреля 2024 года 15:11
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5020-5090 пунктов на торгах в среду при повышенной волатильности, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Американский фондовый рынок в ходе предстоящей сессии продолжит демонстрировать... читать дальше
.17 апреля 2024 года 14:39
Ожидаемый рост цен на металлы в случае благоприятных сигналов из экономики Китая может поддержать акции "Норникеля", полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Рост цен на палладий и никель стал одним из основных факторов повышения котировок "Норникеля" с конца февраля, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.