"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 635 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 635 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,75%, стоп-приказ: 563,47 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К фундаментальным факторам роста можно отнести дивидендную политику по выплате 50% прибыли по МСФО и текущую конъюнктуру на рынке нефти", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления максимумов апреля 2024 года. Закрепление за ним дает сигнал к формированию восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 563,47 руб. риск на портфель составит 0,31%", - указывают в "Финаме".

"Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли. Основными видами деятельности эмитента являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти и газа, их переработка и реализация.

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