Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $176 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

"Совокупная выручка эмитента в первом квартале оказалась на уровне консенсуса. Однако доходы Innovative Medicine недотянули до ожиданий участников рынка. Выручка этого направления повысилась лишь на 1,1% г/г, а без учета вакцины от COVID-19 рост составил 6,9%. Темп операционного роста выручки сегмента без учета вакцин в США и за рубежом оказался почти одинаковым - 8,4% и 8,3% г/г соответственно, - указывает эксперт. - Ориентиры менеджмента в отношении 2024 года были пересмотрены с $87,8-88,6 млрд до $88-88,4 млрд, по скорректированной EPS - с $10,55-10,75 до $10,57-10,72. Сохранение "гайденса" не является негативным событием, однако сильные результаты квартального отчета могли вызвать у инвесторов предположения о возможном улучшении прогнозов. Менеджмент рассчитывает на стабильную динамику доходов сегмента MedTech в течение года, вероятно, намекая на рост операционной выручки на уровне 6% г/г. От направления Innovative Medicine более сильные результаты по-прежнему ожидаются в первой половине года по сравнению со второй. Этому будет способствовать положительный эффект от недавно запущенных продуктов и потенциальный выход на рынок биосимиляра Stelara в середине 2024 года".

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