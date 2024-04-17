"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF с прогнозной стоимостью на уровне $23 за штуку, что предполагает потенциал роста 34%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Наша оценка рассчитана по средневзвешенному "апсайду" компаний, входящих в фонд, на основе данных Refinitiv", - указывает эксперт инвесткомпании.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF - инвестиционный фонд, нацеленный на китайский потребительский сектор дискреционного спроса. В состав фонда включены 77 компаний, занимающихся онлайн-торговлей (доля в фонде - 26,4%), производством электро- и автомобилей (24,4%), цифровыми сервисами и ПО (11,4%), прочими потребительскими услугами (8,4%), производством одежды и обуви (8,4%) и другими видами деятельности (20%). На пятерку крупнейших позиций фонда приходится почти 40% активов: Meituan - 11,9%, Alibaba - 8,5%, PDD - 7,2%, Trip.com - 5,8%, JD.com Inc. - 5,8%.

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