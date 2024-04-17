Рубль, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 94-95 руб./$1 - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 94-95 руб./$1 в среду, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"На фоне слабого внешнего фона повышается значимость продаж со стороны экспортеров. Их активизация способна сдержать повышательную инерцию валютных курсов и удержать курс доллара в указанном интервале", - говорится в комментарии эксперта.

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