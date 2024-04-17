Акции НЛМК непривлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) не являются инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе, несмотря на потенциально высокую дивидендную доходность бумаг, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиций".

"Несмотря на рост эффективности операционной деятельности, у "НЛМК" продолжает сокращаться прибыль от продолжающейся деятельности. Данное обстоятельство, вероятно, не будет способствовать росту прибыли в будущие периоды, - отмечают эксперты сервиса. - Однако на данный момент, по нашей оценке, компания направила на выплату дивидендов за 2023 год сгенерированный свободный денежный поток в 2022 году, оставив нераспределенным свободный денежный поток за 2023 год. Он может составить дополнительные 30 рублей на акцию в виде дивидендов, обеспечив тем самым совокупную текущую дивидендную доходность на уровне 24%. Несмотря на потенциально высокую дивидендную доходность акций, мы не считаем ценные бумаги эмитента инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе".

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