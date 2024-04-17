Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика из России и еврозоны, решение "Группы ЛСР" по дивидендам:

- ИЦП в России за март;

- ИПЦ в еврозоне за март;

- Акционеры "ЛСР" на общем собрании примут решение по дивидендам;

- "ТГК-2" закроет реестр для участия во внеочередном общем собрании акционеров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.