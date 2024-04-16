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16 апреля 2024 года 18:01
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций НЛМК
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "НЛМК" с целевой ценой 255 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Алексея Головинова. "Совет директоров "НЛМК" рекомендовал дивиденд 25,43 руб. на акцию, общая сумма выплат 152 млрд руб. Компания не раскрыла в отчётности размер капитальных затрат, но сумма средств, которые могут быть направлены на дивиденды в любом случае ниже свободного денежного потока. В то же время совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить 160 млрд руб., при FCF за 2023 год в 120 млрд руб. Ожидаем, что "НЛМК" и "Северсталь" вернутся к практике выплаты квартальных дивидендов. Акции сталелитейных компаний становятся наиболее интересным выбором для инвесторов, которые хотят получать стабильные выплаты, причём на ежеквартальной основе", - пишет Головинов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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