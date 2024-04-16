"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 4300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (ADS) Ozon с целью 4300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,34%, стоп-приказ: 3661 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К фундаментальным факторам роста можно отнести темпы развития бизнеса: совокупный объем продаж в 2023 году вырос в 2,1 раза к предыдущему отчетному периоду. В 2024 году ожидается рост выручки на 23%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки консолидируются на уровне сопротивления 3834 руб. Закрепление за ним даст сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3661 риск на портфель составит 0,3%", - указывают в "Финаме".

Ozon - российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. Кроме продажи товаров общего спроса, компания развивает сервис для бронирования авиа- и железнодорожных билетов, отелей и финтех-направление.

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