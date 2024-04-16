Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций НЛМК

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) на фоне нейтральной оценки результатов эмитента за 2023 год, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент неожиданно опубликовал результаты по МСФО за 2023 год. Выручка выросла на 3,6% г/г, до 933,5 млрд руб. EBITDA за 2023 год составила 271,3 млрд руб., увеличившись на 10% г/г (в 2022 году она составила 243,8 млрд руб.). При этом рентабельность по EBITDA составила 29%, то есть выросла на 2 п.п. по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль увеличилась на 25,8% г/г, до 209,4 млрд руб., - отмечают эксперты банка. - Нераспределенная прибыль компании, которую можно направить на выплаты акционерам, по состоянию на 31 декабря 2023 года составляла 673,48 млрд руб. Совет директоров компании 8 апреля рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 25,43 руб. на акцию (на общую сумму 152,4 млрд руб.). Напомним, что компания не выплачивала дивиденды с 2021 года. Мы нейтрально оцениваем результаты компании за 2023 год и подтверждаем рекомендацию "по рынку".

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