"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НЛМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) на фоне опубликованных финансовых результатов эмитента за второй полугодие 2023 года, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

Бумага в текущий момент торгуется на уровне исторических значений по Р/Е (7,2х), указывают эксперты.

"Полагаем, цифры отчетности ниже ожиданий в совокупности с ограниченным раскрытием будут способствовать умеренно негативным настроениям в акциях компании на фондовом рынке", - отмечают в "БКС МИ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.