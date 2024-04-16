"Цифра брокер" сохраняет осторожную оценку бумаг ЛСР

Аналитики "Цифра брокера" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг "Группы ЛСР", сообщается в материале инвестиционной компании.

"Новые продажи эмитента в I квартале 2024 года просели по сравнению с показателем прошлого года почти на 9% в натуральном выражении и составили 147 тысяч квадратных метров на фоне сокращения продаж в Санкт-Петербурге, но выросли на 23% в денежном выражении (до 32 млрд руб.) за счет существенного расширения присутствия застройщика в Москве. Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении бумаг "ЛСР", принимая во внимание ограниченный ареал присутствия застройщика и дорогой квадратный метр в условиях малодоступной ипотеки", - пишут эксперты.

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