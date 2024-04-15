"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет нейтральную оценку российского рынка акций из-за повышенных геополитических рисков, говорится в комментарии аналитика Юлии Голдиной.

"Из позитивных драйверов стоит отметить высокие цены на нефть, текущие котировки рубля, а также привлекательные дивидендные ожидания на сезон 2024 года. Дополнительным позитивом может послужить ожидание монетарного смягчения ЦБ РФ во втором полугодии. Таким образом, в динамике индекса Мосбиржи пока сохраняется восходящий тренд, однако не исключены краткосрочные технические коррекции на фоне локальной перегретости, - пишет эксперт. - Тем не менее, несмотря на потенциальные катализаторы, наш взгляд на российский рынок акций остается нейтральным из-за повышенных геополитических рисков".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.