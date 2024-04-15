Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "держать" для акций "КАМАЗа", сообщается в комментарии аналитика Екатерины Хейфец.

"Эмитент в I квартале нарастил продажи грузовиков до 8,5 тыс. авто (+1,5% г/г), при этом объем реализации грузовиков К5 увеличился в 3,5 раза г/г. "КАМАЗ" стабильно входит в топ-5 поставщиков грузовых авто, по данным Минпромторга России. Кратный рост продаж локализованной модели К5 позволит сохранить существенную долю рынка в ближайшие годы в условиях роста присутствия китайских автопроизводителей, - указывает эксперт. - Ожидаем, что по итогам года рынок грузовых авто вырастет примерно на 7% (до 150 тыс. штук). В 2024 году рост спроса замедлится из-за повышения цен на импортные модели на фоне сохранения ослабленного курса рубля, а также из-за роста утильсбора и насыщения отложенного спроса. Давление на рынок будет оказывать и увеличение стоимости доставки на фоне дефицита автовозов и водителей спецтехники".

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