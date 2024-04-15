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15 апреля 2024 года 17:13
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 8000 руб
"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 8000 рублей за штуку" с инвестиционным горизонтом на июль 2024 года, открытую 25 октября 2023 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков. "15 апреля 2024 года котировки бумаг эмитента достигли 8052 рублей. Закрываем торговую идею. Итоговая доходность за шесть месяцев составила 32% без учета комиссии", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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