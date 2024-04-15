"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 8000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 8000 рублей за штуку" с инвестиционным горизонтом на июль 2024 года, открытую 25 октября 2023 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков.

"15 апреля 2024 года котировки бумаг эмитента достигли 8052 рублей. Закрываем торговую идею. Итоговая доходность за шесть месяцев составила 32% без учета комиссии", - указывают эксперты.

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