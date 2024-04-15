"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку акций Русолово

"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив цены акций "Русолово", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Эмитент представил результаты за второе полугодие 2023 года. Выручка составила 3,7 млрд рублей, увеличившись на 72% г/г и оказавшись на 4% ниже наших ожиданий. EBITDA также оказалась на 8% ниже прогноза. Между тем свободный денежный поток оказался существенно выше ожиданий за счет большего высвобождения оборотного капитала, чем мы ожидали. Сохраняем негативный взгляд на акции компании на фоне высокой оценки (при текущих ценах 13,9x 12М EV/EBITDA) и начала цикла повышенных капзатрат на реализацию проектов роста, что будет оказывать давление на FCF", - пишут эксперты.

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