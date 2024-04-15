S&P 500 будет торговаться в диапазоне 5110-5170п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5110-5170 пунктов в понедельник, прогнозируют аналитики Freedom Finance Global.

Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают положительную динамику. Общая напряженность, связанная с геополитическими факторам, в пятницу привела к тому, что "индекс страха" VIX взлетел до максимума с ноября 2023 года на отметке 17,31 пункта, а в моменте достигал 19 пунктов. В понедельник волатильность по VIX несколько уменьшилась. Считаем вполне вероятным отскок акций после распродажи 12 апреля, - указывают эксперты инвесткомпании в обзоре. - Баланс рисков складывается умеренно позитивным. Волатильность на торгах в США ожидается средняя на фоне публикации статистики розничных продаж, которые выступают важным индикатором экономической активности. В фокусе также находится публикация индекса рынка недвижимости (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) за апрель".

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