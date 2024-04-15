"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co.. крупнейшего банка США по величине активов, с прогнозной стоимостью на уровне $174,4 за штуку на фоне в целом достаточно сильных финансовых результатов за первый квартал текущего года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

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