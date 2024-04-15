"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "РусАла", а также исключив "префы" Сбербанка.

Текущий состав топ-10 акций России: "РусАл", Сбербанк (ао), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев Групп", "МТС", "Группа Позитив", "Ростелеком" (ап).

"Мы добавляем в подборку акции "Русала"в условиях начавшегося роста котировок алюминия. Мировые цены на этот металл перешли в высокий ценовой диапазон $2400-2700/т и обновили максимум года. Удержание цен на таком уровне может позволить компании показать рентабельность свободного денежного потока около 20-35% и способствовать росту котировок акций "Русала", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

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