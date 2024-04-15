Первое снижение ставки ЦБ РФ может состояться в июле - SberCIB

Первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в июле и составить 50 б.п., полагают аналитики SberCIB Investment Research .

"Банк России может отложить первое снижение ключевой ставки до июля, причем оно, по нашему мнению, составит лишь 50 б. п. К концу года ключевая ставка опустится до 13%. Ранее мы ожидали, что ЦБ начнет снижать ставку в июне, а к концу года она составит 12%. Мы все равно считаем, что инфляция будет замедляться. В пользу этого говорит жесткая денежно-кредитная политика, ужесточение условий субсидируемой ипотеки и регуляторных требований для банков. В следующем году дополнительный дезинфляционный эффект окажет планируемое Минфином сокращение дефицита бюджета", - пишут эксперты инвестбанка.

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